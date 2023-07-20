Срна прибыл в Милан на переговоры с «Интером» по Трубину

Дата публикации: 20-07-2023

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна прибыл в Милан, где проведет переговоры с руководством «Интера» о переходе украинского вратаря Анатолия Трубина.



Стороны пока что не могут найти компромисса в стоимости игрока. Итальянский гранд готов выплатить за Трубина 15 млн евро, «горняки» планируют выручить на 20 млн больше. При этом будет обсуждаться вариант сделки, где «Шахтёр» получит часть от последующей перепродажи футболиста.



Учитывая, что контракт Трубина с дончанами истекает следующим летом, «нерадзурри» могут подписать его бесплатно в 2024-м. Однако руководство клуба надеется на позитивный исход переговоров с чемпионом Украины в текущее межсезонье.



Ранее «Интер» предложил за украинца 10 миллионов евро, а также бонусы и проценты с последующей перепродажи. Изначально сообщалось, что «оранжево-чёрные» хотят получить за 21-летнего стража ворот не менее 35 000 000 евро. Сейчас, согласно итальянским СМИ, донецкий клуб может уступить своего воспитанника за € 20 млн.



В минувшем сезоне на счету Анатолия – 38 матчей за «Шахтёр» во всех турнирах (40 пропущенных голов). 14 встреч вратарь завершил «на ноль».



Вместе с молодежной сборной Украины Трубин дошел до 1/2 финала чемпионата Европы-2023, где «сине-желтые» уступили Испании (1:5). Кипер сыграл в 4 поединках и пропустил 6 мячей.



Источник – TUTTOmercatoWEB.