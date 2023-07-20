00:42 ()
Свернуть список

«Лейпциг» арендовал хавбека «ПСЖ» Симонса

Дата публикации: 20-07-2023

В пресс-службе «РБ Лейпцига» сообщили о переходе Ксави Симонса. За немецкую команду хавбек «Пари Сен-Жермен» будет выступать в рамках арендного соглашения, рассчитанного на 1 год.

Парижане вернули Симонса на прошлой неделе, воспользовавшись условием обратного выкупа. Трансфер обошелся клубу в 6 млн евро.

В прошлом сезоне полузащитник выступал за ПСВ, состав которого он пополнил в июле 2022 года в ранге свободного агента. За команду из Эйндховена Симонс провел 48 игр, отличившись 22 раза и отдав 9 голевых передач. Успехи голландца не остались незамеченными, его включили в число соискателей приза «Golden Boy-2023».

Рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет 40 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close