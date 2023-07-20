«Ливерпуль» не отпустит Диаса в «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 20-07-2023

По информации Фабрицио Романо, «Ливерпуль» не собирается продавать Луиса Диаса.



Инсайдер написал в «Twitter», что Юрген Клопп, возглавляющий «мерсисайдцев», не планирует отпускать вингера и рассчитывает на него в сезоне 2023/2024.



Ранее ряд источников сообщали, что в услугах колумбийца заинтересован «Аль-Хиляль». Аравийский клуб готов предложить за игрока 50 млн евро, в то время как «Ливерпуль» хочет выручить не менее 75 миллионов.



«Красные» приобрели Диаса зимой 2022 года, заплатив за него 47 000 000 евро. В минувшем сезоне на счету Луиса 17 встреч в АПЛ (4 забитых мяча, 2 ассиста). С «Ливерпулем» он связан контрактом до лета 2027 года.