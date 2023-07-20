«Зенит» хочет заработать на продаже Малкома больше 50 млн евро

Дата публикации: 20-07-2023

«Чемпионат», ссылаясь на свои источники, информирует, что «Зенит» планирует выручить с продажи Малкома свыше € 50 000 000.



«Отступные согласно контракту бразильца составляют более 50 млн евро. «Зенит» намерен отбить затраты на футболиста за 4 года, потому и продать его хотят дороже пятидесяти миллионов евро», - уточнил источник «Чемпионата».



Ранее сообщалось, что на Малкома претендует «Аль-Хиляль». Самому форварду уже направлено предложение от клуба из Саудовской Аравии с контрактом на 3 года, по которому его зарплата составит 18 000 000 евро за сезон.



Напомним, «сине-бело-голубые» выкупили права на игрока за 40 млн евро и 5 млн евро бонусов.



В минувшем сезоне в активе Малкома 26 голов и 9 ассистов в 33 матчах. Соглашение с нападающим действует до середины 2027 года.