Энрике хочет, чтобы Мбаппе продали сейчас, он присмотрел двух игроков для «ПСЖ»

Дата публикации: 20-07-2023

Луис Энрике, недавно возглавивший «ПСЖ», настаивает на продаже Килиана Мбаппе уже этим летом в том случае, если француз откажется от пролонгации договора. Информацию разместило издание «El Debate».



Более того, тренер «красно-синих» может не взять Мбаппе на матчи тура по Японии, если тот не захочет остаться в команде. Правда, в этом случае клуб может лишиться 22 млн евро. Такую сумму парижане получат, если форвард отыграет в 3 товарищеских встречах хотя бы тайм.



Испанец уже определился с новичками, которых намерен купить в случае продажи Мбаппе. Энрике хотел бы видеть в своей команде Бернарду Силву из «Ман Сити» и Душана Влаховича, принадлежащего «Ювентусу».



Ранее появилась информация, что Мбаппе могут отправить в запас, если он не станет продлевать соглашение и не уйдет летом.