«Динамо» заинтересовано в приобретении вратаря «Сочи»

Дата публикации: 20-07-2023

По данным «Чемпионата», «Динамо» проявляет интерес к голкиперу «Сочи». Речь идет о Денисе Адамове.



Ранее сообщалось, что к игроку также присматривается «Зенит». Однако москвичи рассчитывают перехватить его у петербургской команды.



Адамов обучался футболу в академии «Краснодара». «Сочи» выкупил права на вратаря в 2021 году, заплатив за него 0,35 млн евро. В сезоне 2022/2023 в активе 25-летнего россиянина 21 игра за сочинскую команду (2 матча без пропущенных мячей).



Трудовой договор «Сочи» с Адамовым истекает следующим летом. Рыночный ценник на кипера равняется 0,9 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).