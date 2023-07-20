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«Динамо» заинтересовано в приобретении вратаря «Сочи»

Дата публикации: 20-07-2023

По данным «Чемпионата», «Динамо» проявляет интерес к голкиперу «Сочи». Речь идет о Денисе Адамове.

Ранее сообщалось, что к игроку также присматривается «Зенит». Однако москвичи рассчитывают перехватить его у петербургской команды.

Адамов обучался футболу в академии «Краснодара». «Сочи» выкупил права на вратаря в 2021 году, заплатив за него 0,35 млн евро. В сезоне 2022/2023 в активе 25-летнего россиянина 21 игра за сочинскую команду (2 матча без пропущенных мячей).

Трудовой договор «Сочи» с Адамовым истекает следующим летом. Рыночный ценник на кипера равняется 0,9 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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