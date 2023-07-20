Митрович отказывается от выступлений за «Фулхэм». Клуб отклонил запрос о продаже игрока в «Аль-Хилаль»

Дата публикации: 20-07-2023

Форвард Александар Митрович отказывается выступать за» Фулхэм». Серб недоволен отказом клуба в переходе в «Аль-Хилаль». Коллектив из Саудовской Аравии предложил за Митровича 25,5 млн фунтов, однако руководство «дачников» заблокировало сделку.



По данным «Sky Sports», из-за этого решения нападающий сообщил близким, что не будет выступать за «Фулхэм» и настаивает на трансфере. Также он планировал бойкотировать предсезонный сбор лондонцев, однако после вмешательства агента присоединился к команде.



Митрович выступает за «Фулхэм» с 2018 года. В прошлом сезоне 28-летний футболист был задействован в 28 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с «белыми» рассчитан до 2026 года.



Ранее в «Аль-Хиляль» перешел хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш и защитник «Челси» Калиду Кулибали. Также клуб подписал полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Новым главным тренером команды из Эр-Рияда стал португальский специалист Жорже Жезуш.