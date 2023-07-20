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Официально: «Интер» подписал Куадрадо

Дата публикации: 20-07-2023

«Интер» объявил о подписании бывшего футболиста «Ювентуса» Хуана Куадрадо. Стороны заключили контракт на год – до 30-го июня 2024 года.

«Опыт, большое желание победить и радость – это основные характеристики Хуана Гильермо Куадрадо», - говорится в заявлении на сайте миланского клуба.

Ранее сообщалось, что колумбийский полузащитник в новом клубе будет получать 2,5 млн евро.

Куадрадо покинул «Ювентус» этим летом. У футболиста истекло соглашение и он стал свободным агентом.

35-летний хавбек провел в туринском клубе последние 8 сезонов и завоевал 11 трофеев. Всего на его счету 314 матчей за «нерадзурри» (26 голов и 65 результативных пасов.

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