Официально: «Интер» подписал Куадрадо

Дата публикации: 20-07-2023

«Интер» объявил о подписании бывшего футболиста «Ювентуса» Хуана Куадрадо. Стороны заключили контракт на год – до 30-го июня 2024 года.



«Опыт, большое желание победить и радость – это основные характеристики Хуана Гильермо Куадрадо», - говорится в заявлении на сайте миланского клуба.



Ранее сообщалось, что колумбийский полузащитник в новом клубе будет получать 2,5 млн евро.



Куадрадо покинул «Ювентус» этим летом. У футболиста истекло соглашение и он стал свободным агентом.



35-летний хавбек провел в туринском клубе последние 8 сезонов и завоевал 11 трофеев. Всего на его счету 314 матчей за «нерадзурри» (26 голов и 65 результативных пасов.