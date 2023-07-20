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«Милан» объявил о трансфере Рейндерса

Дата публикации: 20-07-2023

«Милан» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником «АЗ» Тейани Райндерсом. Стороны подписали соглашение до лета 2028-го. Голландец будет выступать под 14-м номером.

Как утверждает Джанлука Ди Марцио, «россонери» заплатили за переход Рейндерса 19 миллионов евро. В будущем клуб из Нидерландов может получить еще 4 млн евро в качестве бонусных отчислений.

В прошлом сезоне Райндерс провел за «АЗ» 54 поединка, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач. Новичка «Милана» портал «Transfermarkt» оценивает в 14 000 000 евро.

Ранее итальянский гранд пополнился голкипером «Аталанты» Марко Спортьелло, полузащитниками «Челси» Рубеном Лофтусом-Чиком и Кристианом Пулишичем, а также экс-хавбека «Лацио» Луку Ромеро.

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