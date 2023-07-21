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«Аль-Наср» предложил «Байеру» 43 млн евро за Диаби. «Астон Вилла» тоже претендует на игрока

Дата публикации: 21-07-2023

«Аль-Наср» проявляет интерес к Муссе Диаби. Клуб уже направил предложение в 43 млн евро «Байеру», владеющему правами на вингера. Информацией поделился Фабрицио Романо в своем «Twitter».

Журналист отметил, что стороны ведут переговоры относительно схемы выплат за игрока. На француза также претендует «Астон Вилла». Команда из Бирмингема рассчитывает, что Мусса примет ее предложение.

Ранее СМИ писали, что «Астон Вилле» удалось согласовать с «Байером» трансфер Диаби. Вместе с тем «Аль-Наср» предложил 24-летнему футболисту более выгодный контракт в части финансовой составляющей.

Соглашение Диаби с «Байером» действует еще 2 года. В минувшем сезоне в активе француза 14 забитых мячей и 11 ассистов в 48 встречах за леверкузенскую команду.

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