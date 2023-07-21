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ЦСКА интересуется форвардом мексиканского «Леона» Давилой

Дата публикации: 21-07-2023

«Чемпионат» со ссылкой на источник, располагающий информацией, утверждает, что ЦСКА проявляет интерес к Виктору Давиле.

Чилиец является универсальным футболистом. Он эффективен в центре и на краях нападения.

Давила защищает цвета мексиканского «Леона», состав которого он пополнил в 2021 году. До этого Виктор выступал за «Пачуку». В минувшем сезоне на счету форварда 31 встреча за «Леон» в высшей лиге страны (10 забитых мячей, 4 результативные передачи).

Трудовые отношения 25-летнегоигрока с клубом действуют до конца 2024 года. Рыночный ценник на чилийца равняется 5,5 млн евро («Transfermarkt»).

В 2018 году состоялся дебют Давилы за сборную Чили. Всего за национальную команду он провел 2 игры (без забитых мячей).

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