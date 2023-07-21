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«МЮ» и «Аталанта» продвинулись в переговорах по Хейлунду. Форварда могут купить за 60 млн фунтов

Дата публикации: 21-07-2023

«Ман Юнайтед» близок к закрытию сделки по Расмусу Хейлунду, пишет «Independent». При этом в короткие сроки оформить переход англичанам вряд ли удастся.

Источник утверждает, что «манкунианцам» удалось существенно продвинуться в переговорах. «Аталанта», ранее требовавшая за Хейлунда порядка 80 млн фунтов, вероятно, согласится на снижение ценника. Итоговая сумма сделки может составить 60 000 000 фунтов.

По личному контракту с датчанином «МЮ» уже договорился. В настоящее время клубы согласовывают размер выплат в формате бонусов.

Если Хейлунда удастся купить по сниженной цене, то «красные дьяволы» смогут оформить еще и трансфер Софьяна Амрабата, не нарушив требования финансового фэйр-плей. Детали его перехода уже согласованы.

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