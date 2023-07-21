«Боруссия» намерена приобрести Забитцера

Дата публикации: 21-07-2023

«90min» информирует, что Марсель Забитцер может стать игроком дортмундской «Боруссии».



В «Баварии», владеющей контрактом австрийца, не рассчитывают на него. При этом мюнхенцы надеются выручить с продажи полузащитника не меньше 15-20 млн евро. Переговоры по трансферу «Боруссия» планирует начать после ответа от Забитцера.



Футболист перебрался «Альянц Арену» в 2021 году за € 15 млн. Вторую часть прошлого сезона он отыграл за «МЮ» в рамках арендного соглашения. В 18 играх за команду Эрика тен Хага Забитцер отличился 3 раза и сделал 1 ассист.



Срок действия контракта 29-летнего хавбека с «красными» ограничен летом 2025 года. Рыночная стоимость Забитцера – 20 млн евро (согласно «Transfermarkt»).