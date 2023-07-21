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Дивеев пропустит три месяца из-за травмы

Дата публикации: 21-07-2023

Издание «РИА Новости» рассказало о характере травмы, полученной Игорем Дивеевым в матче Суперкубка России, состоявшемся 15-го июля. Встречу защитник начал в старте, но в перерыве ему потребовалась замена.

«По всей видимости, Игорю будет нужна операция. На восстановление уйдет около 3 месяцев. Перед Суперкубком у него было не все хорошо, в итоге случился рецидив повреждения голеностопа», - приводит слова Олега Еремина, представляющего интересы Дивеева, «РИА Новости».

В прошлом сезоне 23-летний центрбек длительное время находился в лазарете. В его активе 27 матчей за «красно-синих» (2 забитых мяча, 1 результативная передача).

Соглашение Дивеева с ЦСКА действует до середины 2028 года.

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