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«Рома» и «Лацио» поборются за Паредеса

Дата публикации: 21-07-2023

В «Twitter» журналиста Гастона Эдула появилась информация, что на Леандро Паредеса претендуют 2 римских клуба. «Лацио» и «Рома» уже начали переговоры с агентами хавбека «ПСЖ». При этом парижане еще не получали официальных предложений по трансферу аргентинца.

В августе прошлого года Паредес отправился в аренду в «Ювентус». За туринцев он провел 35 встреч (1 забитый мяч, 1 голевая передача). Итальянцы могли выкупить его контракт, но не стали активировать соответствующую опцию. В результате Леандро вернулся в «Пари Сен-Жермен», с которым его связывает еще 1 год контракта.

Рыночная стоимость 29-летнего опорника равняется 12 млн евро (Transfermarkt.de).

В декабре 2022 года Паредес в составе национальной сборной выиграл ЧМ в Катаре.

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