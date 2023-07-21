«Рома» и «Лацио» поборются за Паредеса

Дата публикации: 21-07-2023

В «Twitter» журналиста Гастона Эдула появилась информация, что на Леандро Паредеса претендуют 2 римских клуба. «Лацио» и «Рома» уже начали переговоры с агентами хавбека «ПСЖ». При этом парижане еще не получали официальных предложений по трансферу аргентинца.



В августе прошлого года Паредес отправился в аренду в «Ювентус». За туринцев он провел 35 встреч (1 забитый мяч, 1 голевая передача). Итальянцы могли выкупить его контракт, но не стали активировать соответствующую опцию. В результате Леандро вернулся в «Пари Сен-Жермен», с которым его связывает еще 1 год контракта.



Рыночная стоимость 29-летнего опорника равняется 12 млн евро (Transfermarkt.de).



В декабре 2022 года Паредес в составе национальной сборной выиграл ЧМ в Катаре.