«Шахтёр» объявил о подписании бразильского вингера

Дата публикации: 21-07-2023

Донецкий «Шахтёр» подписал контракт с бразильским вингером Невертоном Мартинсом да Силвой. Футболист перешел к «горнякам» из «Сан-Паулу».



По данным «Transfermarkt», приобретение перспективного игрока стоило «Шахтёру» 3,6 млн евро. Также известно, что контракт с Невертоном рассчитан на пять лет.



18-летний футболист – воспитанник «Сан-Паулу». За первую команду «трёхцветных» он не провел ни одного матча, но в сезоне 2022 поучаствовал в 24 встречах за «Сан-Паулу U20, в которых отличился 5 голами и 5 ассистами.



Невертон стал третьим легионером, подписанным «Шахтёром» этим летом. Ранее клуб пополнился опорником Дэниелом Кастилло (из «ЛДУ Кито») и левым защитником Педриньо Азеведо (свободный агент).