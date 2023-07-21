Месси получит капитанскую повязку в «Интере Майами»

Дата публикации: 21-07-2023

Новоиспеченный игрок «Интера Майами» Лионель Месси дебютирует в новом клубе сразу с капитанской повязкой. Эту информацию подтвердил журналист «TycSports» Гастон Эдул.



Предыдущим капитаном «Интера» был бразильский полузащитник Грегоре, с марта этого года находящийся в лазарете. Его обязанности исполнял венесуэльский нападающий Жозеф Мартинес.



Также известно, что аргентинец будет выступать в футболке со своей привычной 10 на спине. Последним обладателем этого номера был Гонсало Игуаин, покинувший клуб в декабре 2022 года.



Первый матч Лео в США ожидается в ночь с 21 на 22 июля. «Интер» сойдется в поединке Кубка лиг MLS + MS против мексиканского «Крус Асуль». Старт встречи запланирован на 3:00 по московскому времени.



Недавно Месси и другой летний новичок команды Серхио Бускетс провели первую тренировку. Отметим, что они оба подписали с «цаплями» контракт до 31 декабря 2025 года.