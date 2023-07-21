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Де Хеа отклонил предложение от «Интера» и хочет вернуться в Ла Лигу

Дата публикации: 21-07-2023

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который в конце минувшего сезона попрощался с английским клубом и ныне пребывает в статусе свободного агента, отклонил предложение от миланского «Интера».

Де Хеа хочет получать в новом клубе 10 миллионов евро «чистыми» в год, в то время как «нерадзурри» были готовы платить испанцу только 5 000 000 евро в год после уплаты налогов.

По имеющимся данным, Де Хеа хотел бы вернуться в испанскую Ла Лигу, но с такими запросами по зарплате сделать это будет почти невозможно. По этой причине едва ли не единственным реальным вариантом на рынке для Давида остается саудовская Про-Лига, клубы из которой готовы платить своим игрокам баснословные деньги.

Напомним, итальянские СМИ в последние недели активно сватают в «Интер» украинского голкипера «Шахтера» Анатолия Трубина.

Источник – «Daily Record».

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