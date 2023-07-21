Мане дал согласие на переход в «Аль-Наср»

Дата публикации: 21-07-2023

Грядет очередной громкий трансфер клуба из Саудовской Аравии. Вингер «Баварии» Садио Мане дал предварительное согласие на переход в «Аль-Наср», о чем информирует издание «L'Équipe».



Сделка между сторонами официально еще не оформлена. Однако «Аль-Наср» и «Бавария» уже согласовали сумму трансфера, также решены вопросы по личному контракту игрока.



Ранее сообщалось, что Мане получил предложение трехлетнего контракта от «сине-желтых». Клуб из Саудовской Аравии готов выплачивать сенегальцу 25 миллионов евро за сезон.



Напомним, после поражения «Баварии» от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (0:3) у Мане возник конфликт с Лероем Сане. Садио ударил одноклубника по лицу. Позже на клубной встрече 31-летний сенегалец извинился за свое поведение.



Мане провел 38 матчей за мюнхенцев во всех турнирах прошлого сезона. На счету игрока 12 голов и 6 ассистов.



За «Аль-Наср» выступает португалец Криштиану Роналду. Недавно клуб из Эр-Рияда пополнил хорват Марцело Брозович. Новым главным тренером команды в предстоящем сезоне будет экс-коуч «Шахтёра» Луиш Каштру.