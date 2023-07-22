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«Аль-Наср», «Аль-Иттифак» и «Фулхэм» хотят подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Бейи

Дата публикации: 22-07-2023

Эрик Бейи заинтересовал несколько команд. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Фабрицио Романо.

Инсайдер отметил, что для 29-летнего защитника сезон 2022/2023, по всей видимости, был последним в «МЮ». Он может сменить команду уже летом, среди претендентов на него называются «Аль-Иттифак», «Фулхэм» и «Аль-Наср».

Определиться с новым местом работы Бейи намерен в скором времени. «Аль-Иттифак» и «Фулхэм» выясняют финансовую составляющую перехода, а «Аль-Наср» уже начал переговоры с агентами футболиста. Соглашение ивуарийца с «красными дьяволами» действует до следующего лета.

Минувший сезон Бейи отыграл за «Марсель» на правах аренды. В его активе 23 встречи (без результативных действий).

Transfermarkt.de оценивает Эрика в 8 млн евро.

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