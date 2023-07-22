10:22 ()
Свернуть список

«Зенит» и ЦСКА готовы купить защитника «Галатасарая» Бардакчи за 5 млн евро

Дата публикации: 22-07-2023

Издание «Hurriyet» информирует, что сразу 2 топ-команды РПЛ интересуются Абдулкеримом Бардакчи, защищающим цвета «Галатасарая». На футболиста претендуют ЦСКА и «Зенит». Клубы предлагают за игрока 5 000 000 евро, о чем уже сообщили «Галатасараю».

Бардакчи начинал футбольную карьеру в «Коньяспоре», воспитанником которого он является. «Галатасарай» выкупил его контракт прошлым летом за 2,8 млн евро. В стамбульской команде Абдулкерим закрывает позицию в центре обороны. В минувшем сезоне на счету 28-летнего турка 33 встречи (3 забитых мяча, 3 ассиста).

Рыночная стоимость игрока равняется 6,5 млн евро («Transfermarkt»). Его трудовые отношения со «львами» истекают в июне 2025 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close