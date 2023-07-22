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«Палмейрас» не намерен отпускать Луана в «Краснодар»

Дата публикации: 22-07-2023

В планы «Палмейраса» не входит расставание с Луаном, пишет «Globo Esporte».

В своих рядах защитника хочет видеть «Краснодар». Однако бразильцы не намерены отпускать своих лидеров, в число которых входит и Луан. В тренерском штабе рассчитывают на него.

Помимо этого, «Палмейрас» располагает всего 4 номинальными центральными защитникам, а заменить Луана в оставшиеся до завершения трансферного окна 10 дней будет крайне тяжело.

Сам 30-летний бразилец готов сменить клуб и перебраться в Россию, но позиция руководства «зелено-белых» может помешать переходу.

В текущем сезоне Луан провел за команду из Сан-Паулу 28 игр (1 забитый мяч, 1 результативная передача). С «Палмейрасом» он связан контрактом со сроком действия до конца 2024 года.

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