«Палмейрас» не намерен отпускать Луана в «Краснодар»
Дата публикации: 22-07-2023
В планы «Палмейраса» не входит расставание с Луаном, пишет «Globo Esporte».
В своих рядах защитника хочет видеть «Краснодар». Однако бразильцы не намерены отпускать своих лидеров, в число которых входит и Луан. В тренерском штабе рассчитывают на него.
Помимо этого, «Палмейрас» располагает всего 4 номинальными центральными защитникам, а заменить Луана в оставшиеся до завершения трансферного окна 10 дней будет крайне тяжело.
Сам 30-летний бразилец готов сменить клуб и перебраться в Россию, но позиция руководства «зелено-белых» может помешать переходу.
В текущем сезоне Луан провел за команду из Сан-Паулу 28 игр (1 забитый мяч, 1 результативная передача). С «Палмейрасом» он связан контрактом со сроком действия до конца 2024 года.