Вратарь «ПСЖ» Доннарумма стал жертвой жестокого ограбления в своем доме в Париже

Дата публикации: 22-07-2023

Неприятный инцидент случился с Джанлуиджи Доннарумой в Париже. Голкипера «Пари Сен-Жермен» ограбили в собственном доме. Подробности случившегося опубликовал ресурс «ACTU17».



Сообщается, что в ночь с 20 на 21 июля к Джанлуиджи в дом пробрались несколько мужчин. Доннаруму избили, а затем его вместе с девушкой связали. Злоумышленникам удалось вынести множество предметов на сумму около 0,5 млн евро. Пострадавшие смогли освободиться и добраться до гостиницы, откуда они вызывали полицию. Джиджо и его девушку отправили в больницу.



В сезоне 2022/2023 вратарь сборной Италии сыграл за «ПСЖ» в 48 встречах (14 «сухих» матчей). Его соглашение с парижанами рассчитано до середины 2026 года.



Transfermarkt.de оценивает Доннаруму в 45 млн евро.