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«Ноттингем Форест» нацелился на двух игроков «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 22-07-2023

«Ноттингем Форест» рассчитывает усилиться 2 игроками «Ман Юнайтед». Речь идет о голкипере Дине Хендерсоне и вингире Энтони Эланге. Информацией поделился в соцсети Фабрицио Романо.

«Красные дьяволы» уже получил предложения по футболистам от «Ноттингема», который намерен оформить их трансферы в ближайшее время. По Эланге клуб надеется договориться о полноценном переходе. В случае с Хендерсоном рассматривается вариант с арендой на 1 сезон.

Эланга в прошлом сезоне сыграл за «манкунианцев» в 26 матчах (2 ассиста). Ценник на него составляет 18 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).

Хендерсон в минувшей кампании выступал за «Ноттингем» в рамках арендного соглашения. В его активе 20 встреч (7 «сухих» матчей). Стоимость стража ворот равняется 18 млн («Transfermarkt»).

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