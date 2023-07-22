«Ноттингем Форест» нацелился на двух игроков «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 22-07-2023

«Ноттингем Форест» рассчитывает усилиться 2 игроками «Ман Юнайтед». Речь идет о голкипере Дине Хендерсоне и вингире Энтони Эланге. Информацией поделился в соцсети Фабрицио Романо.



«Красные дьяволы» уже получил предложения по футболистам от «Ноттингема», который намерен оформить их трансферы в ближайшее время. По Эланге клуб надеется договориться о полноценном переходе. В случае с Хендерсоном рассматривается вариант с арендой на 1 сезон.



Эланга в прошлом сезоне сыграл за «манкунианцев» в 26 матчах (2 ассиста). Ценник на него составляет 18 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).



Хендерсон в минувшей кампании выступал за «Ноттингем» в рамках арендного соглашения. В его активе 20 встреч (7 «сухих» матчей). Стоимость стража ворот равняется 18 млн («Transfermarkt»).