«ПСЖ» предложил Мбаппе 10-летний контракт на миллиард евро

Дата публикации: 22-07-2023

«ПСЖ» не оставляет попыток сохранить Килиана Мбаппе. «Marca», ссылаясь на «Central Defense», утверждает, что руководство «красно-синих» подготовило для центрфорварда новое соглашение на 10 лет. Если Килиан подпишет его, то сможет заработать 1 млрд евро.



Текущий контракт с Мбаппе истекает следующим летом. Ранее 24-летний футболист отказался пролонгировать трудовые отношения с парижской командой. При этом уход нападающего в ранге свободного агента для «Пари Сен-Жермен» грозит большими финансовыми трудностями.



В завершившемся сезоне на счету Мбаппе 41 забитый мяч и 10 результативных пасов в 43 поединках за клуб. По итогам сезона его признали лучшим футболистом Лиги 1.



Рыночная стоимость представителя сборной Франции равняется 180 млн евро (источник – Transfermarkt.de).