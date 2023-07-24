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Заха в шаге от подписания контракта с «Галатасараем»

Дата публикации: 24-07-2023

Уилфрид Заха, имеющий статус свободного агента, близок к переходу в «Галатасарай».

«Переговоры с игроком вышли на финишную прямую», - написала в клубном «Twitter» пресс-служба турецкой команды.

В прошлом сезоне Заха защищал цвета «Кристал Пэлас», но после истечения контракта решил не продлевать сотрудничество с английским клубом. Ивуариец ответил отказом на предложение «Кристал Пэлас», подготовившего для него 4-летний контракт.

К Заа также присутствовал интерес со стороны «ПСЖ», «Аль-Насра», «Фенербахче» и «Лацио».

В минувшем сезоне на счету 30-летнего вингера 28 встреч за «стекольщиков» (7 забитых мячей, 3 голевые передачи).

Рыночный ценник на футболиста составляет 22 млн евро (Transfermarkt.de).

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