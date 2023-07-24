Забитцер близок к переходу в «Боруссию» Д

Дата публикации: 24-07-2023

В Twitter-аккаунте Флориана Плеттенберга появилась информация, что дортмундская «Боруссия» вскоре может пополниться Марселем Забитцерем, принадлежащим «Баварии».



Инсайдер отметил, что клубы близки к согласованию трансфера. В настоящий момент сделка находится на завершающей стадии оформления. В составе «Баварии» на азиатском предсезонном туре Забитцера уже не будет, что связано со скорым переездом на «Сигнал Идуна Парк». При этом переговоры между клубами еще ведутся.



Трудовые отношения австрийца с «красными» действуют до лета 2025 года. Во второй части сезона хавбек выступал за «МЮ» в рамках арендного договора. В 18 играх в футболке «манкунианцев» он отличился 3 раза и сделал 1 ассист.



«Transfermarkt» оценивает Забитцера в 20 000 000 евро.