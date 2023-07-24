Стали известны детали возможного трансфера Малкома в «Аль-Хиляль»
Дата публикации: 24-07-2023
Маттео Моретто поделился подробностями возможного перехода Малкома в «Аль-Хиляль».
Журналист написал в «Твиттере», что «Зенит» получит за бразильца компенсацию в размере 60 млн евро. При этом «Аль-Хиляль» не будет выплачивать всю сумму сразу. Петербуржцы смогут рассчитывать на € 45 млн, оставшуюся часть они получат в формате бонусов.
Ранее ряд источников сообщили о скором переходе Малкома в саудовскую команду. Трансфер должен состояться 24-го июля.
В минувшем сезоне в активе бразильца 33 игры за «сине-бело-голубых» (26 забитых мячей, 7 голевых пасов).
Соглашение Малкома с «Зенитом» истекает в июне 2027 года. Рыночная стоимость 26-летнего вингера составляет 30 млн евро (Transfermarkt.de).