Стали известны детали возможного трансфера Малкома в «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 24-07-2023

Маттео Моретто поделился подробностями возможного перехода Малкома в «Аль-Хиляль».



Журналист написал в «Твиттере», что «Зенит» получит за бразильца компенсацию в размере 60 млн евро. При этом «Аль-Хиляль» не будет выплачивать всю сумму сразу. Петербуржцы смогут рассчитывать на € 45 млн, оставшуюся часть они получат в формате бонусов.



Ранее ряд источников сообщили о скором переходе Малкома в саудовскую команду. Трансфер должен состояться 24-го июля.



В минувшем сезоне в активе бразильца 33 игры за «сине-бело-голубых» (26 забитых мячей, 7 голевых пасов).



Соглашение Малкома с «Зенитом» истекает в июне 2027 года. Рыночная стоимость 26-летнего вингера составляет 30 млн евро (Transfermarkt.de).