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«Ньюкасл» объявил о переходе Барнса

Дата публикации: 24-07-2023

«Ньюкасл Юнайтед» пополнился Харви Барнсом, ранее выступавшим в составе «Лестера». Информацией поделилась пресс-служба «сорок».

«Барнс – удивительно талантливый игрок, который долгое время вызывал у меня восхищение. Я рад, что он выбрал «Ньюкасл». В прошедшем сезоне Харви продемонстрировал, что способен забивать с различных позиций. С его приходом в нашей игре появится много нового», - публикует заявление Эдди Хау, возглавляющего «сорок», пресс-служба клуба.

Сообщается, что за переход Барнса «Ньюкасл» заплатил 44 млн евро. Англичанин подписал с командой соглашение до лета 2028 года.

В минувшем сезоне левый вингер выходил на поле в составе «лис» в 38 встречах, отметившись 13 забитыми мячами и 3 ассистами.

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