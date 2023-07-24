«Ньюкасл» объявил о переходе Барнса

Дата публикации: 24-07-2023

«Ньюкасл Юнайтед» пополнился Харви Барнсом, ранее выступавшим в составе «Лестера». Информацией поделилась пресс-служба «сорок».



«Барнс – удивительно талантливый игрок, который долгое время вызывал у меня восхищение. Я рад, что он выбрал «Ньюкасл». В прошедшем сезоне Харви продемонстрировал, что способен забивать с различных позиций. С его приходом в нашей игре появится много нового», - публикует заявление Эдди Хау, возглавляющего «сорок», пресс-служба клуба.



Сообщается, что за переход Барнса «Ньюкасл» заплатил 44 млн евро. Англичанин подписал с командой соглашение до лета 2028 года.



В минувшем сезоне левый вингер выходил на поле в составе «лис» в 38 встречах, отметившись 13 забитыми мячами и 3 ассистами.