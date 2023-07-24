«Динамо» ведет переговоры с «Лацио» по трансферу Захаряна

Дата публикации: 24-07-2023

Арсен Захарян вскоре может перебраться в Серию А и стать игроком «Лацио». Переговоры «Динамо» с римской командой уже начались. Информацией поделился ресурс «РБ Спорт».



Стороны могут оформить сделку в течение следующей недели. За переход Захаряна «Лацио» заплатит порядка 15 000 000 евро, включая бонусы. Также «бело-голубые» смогут рассчитывать на процент от последующей продажи россиянина.



Москвичи ранее продали «Болонье» 50-процентную часть прав на Николу Моро. Деньги по данной сделке клуб уже получил. Процедура перевода средств в случае с итальянцами «Динамо» понятна, что привлекает руководство клуба.



С «Динамо» Захарян связан контрактом до следующего лета. В сезоне 2022/2023 хавбек отметился 5 голами и 10 ассистами в 37 встречах.