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«Зенит» объявил о переходе защитника Эраковича

Дата публикации: 24-07-2023

Страхиня Эракович официально стал игроком «Зенита», сообщила пресс-служба клуба. Экс-защитник «Црвены Звезды» заключил с петербуржцами соглашение на 4 года с опцией пролонгации еще на 1 сезон.

««Зенит» рад приветствовать Страхиню Эраковича. Желаем ему продлить чемпионскую серию, которую он начал в «Црвене Звезде»», - такими словами приветствовали Эраковича в клубе.

Серб обучался футболу в структуре «Црвены Звезды». В первой команде его дебют состоялся в 2020 году. В минвшей кампании на счету 22-летнего центрбека 47 поединков за «красно-белых», в которых он отметился 2 результативными пасами.

По информации Transfermarkt.de, трансфер Эраковича обошелся действующему чемпиону России в 8 миллионов евро.

Ранее СМИ писали, что игрок мог перейти в «Спартак», но в последний момент сделка сорвалась.

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