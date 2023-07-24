Суарес готов выкупить свой контракт у «Гремио», чтобы перейти в «Интер Майами»

Дата публикации: 24-07-2023

Уругвайский нападающий Луис Суарес готов выкупить свой контракт у «Гремио», выплатив всю зарплату за 2023 год с бонусами. Футболист намерен перейти в «Интер Майами».



Сообщается, что бразильский клуб знает о желании Луиса уйти и может санкционировать расторжение контракта. В клубе не хотят продолжать сотрудничество с немотивированным игроком, который желает покинуть команду.



Суарес примкнул к «Гремио» зимой, подписав соглашение до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что 36-летний форвард размышляет о завершении карьеры из-за хронической травмы колена.



Напомним, в «Интере» из Майами выступают три бывших игрока «Барселоны», с которыми Луис играл в испанской Примере – Лео Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.



Источник – Goal.com.