«Фулхэм» находится в шаге от продажи Митровича в «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 24-07-2023

«Фулхэм» и «Аль-Хиляль» близки к соглашению по трансферу нападающего Александара Митровича.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны обсуждают заключительные детали сделки. «Дачники» ранее отклонили предыдущие две заявки саудовского клуба. Однако сам серб настроен на переход и угрожал бойкотировать предсезонный сбор «Фулхэма».



Отмечается, что в случае продажи 28-летнего футболиста, на замену ему будет подписан Рауль Хименес из «Вулверхэмптона».



Митрович защищает цвета «Фулхэма» с 2018 года. По ходу сезона-22/23 Александар был задействован в 28 матчах во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 4 ассиста. Контракт серба с лондонцами в силе до середины 2026 года.



Этим летом состав «Аль-Хиляля» усилили такие игроки как Рубен Невеш (опорный полузащитник, «Вулверхэмптон») и Калиду Кулибали (центральный защитник, «Челси»). Последним новичком саудовцев стал центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.