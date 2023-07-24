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Малиновский заинтересовал ряд клубов из Серии А

Дата публикации: 24-07-2023

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский может снова выступать за клуб чемпионата Италии, о чем информирует журналист Лусиано Савиано.

По словам инсайдера, футболистом национальной сборной Украины заинтересовались несколько клубов Серии А. «Провансальцы» готовы отпустить 29-летнего хавбека за 15 000 000 евро.

Напомним, Малиновский перешел в «Марсель» из «Аталанты» минувшей зимой за 10 млн евро. За французский клуб Руслан провел 23 поединка, забил 2 гола и оформил 1 результативную передачу.

В свою очередь, выступая за коллектив из Бергамо, украинец отыграл 143 матча во всех соревнованиях (34 гола и 27 ассистов).

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