Сент-Максимен близок к переходу в «Аль-Ахли»

Дата публикации: 24-07-2023

Вингер «Ньюкасла» продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Речь об Аллане Сент-Максимене. Источник информации – «Твиттер» авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.



Журналист уверяет, что француз все ближе к переходу в «Аль-Ахли». По его данным, «Ньюкасл» согласовал в устной форме уход своего футболиста. Аллан уже начал проходить медосмотр.



Стороны ждут, когда будут подготовлены все необходимые документы, и после этого сделка будет закрыта.



Ожидается, что «сороки» получат 40 миллионов фунтов стерлингов за Сент-Максимена, а сам 26-летний игрок подпишет контракт до лета 2026 года.



В сезоне-2022/23 Аллан провел 25 матчей в АПЛ, отличившись 1 голом и 5 результативными передачами.