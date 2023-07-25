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«Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере защитника Санчеса

Дата публикации: 25-07-2023

«Спартак» близок к закрытию сделки по Давинсону Санчесу. Информация появилась в «Twitter» Пипе Сьерры.

Журналист утверждает, что «красно-белым» удалось договориться с «Тоттенхэмом», владеющим правами на колумбийца. Теперь московскому клубу необходимо согласовать контракт с Санчесом. Защитник готов стать игроком «Спартака», потому данный вопрос может быть решен в ближайшие часы.

Фабрицио Романо озвучил сумму, которую «народной команде» придется заплатить за Санчеса. Речь идет о 12 млн евро. Примечательно, что в 2017 году трансфер колумбийца обошелся «Тоттенхэму» в 42 000 000 евро.

В завершившемся сезоне на счету 27-летнего центрдефа 24 игры за «шпор», в которых у него не было результативных действий.

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