«Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере защитника Санчеса

Дата публикации: 25-07-2023

«Спартак» близок к закрытию сделки по Давинсону Санчесу. Информация появилась в «Twitter» Пипе Сьерры.



Журналист утверждает, что «красно-белым» удалось договориться с «Тоттенхэмом», владеющим правами на колумбийца. Теперь московскому клубу необходимо согласовать контракт с Санчесом. Защитник готов стать игроком «Спартака», потому данный вопрос может быть решен в ближайшие часы.



Фабрицио Романо озвучил сумму, которую «народной команде» придется заплатить за Санчеса. Речь идет о 12 млн евро. Примечательно, что в 2017 году трансфер колумбийца обошелся «Тоттенхэму» в 42 000 000 евро.



В завершившемся сезоне на счету 27-летнего центрдефа 24 игры за «шпор», в которых у него не было результативных действий.