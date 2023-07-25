22:07 ()
Свернуть список

«Аль-Хиляль» готов отпустить Мбаппе в «Реал» бесплатно, потратив на него 1 млрд евро

Дата публикации: 25-07-2023

«Аль-Хиляль» интересуется Килианом Мбаппе. При этом клуб готов отпустить француза через год, если его переход удастся оформить этим летом.

Джеймс Бенг написал в соцсети, что в саудовской команде будут рады, если Мбаппе не уйдет по окончании сезона 2023/2024. Однако в «Аль-Хиляле» готовы к тому, что после года контракта звездный нападающий бесплатно перейдет в «Реал».

Ранее СМИ сообщили, что команда из Саудовской Аравии предложила «ПСЖ» 300 млн евро в качестве компенсации за игрока. Для Мбаппе коллектив их Эр-Рияда подготовил соглашение на 1 сезон, по которому тот сможет заработать 700 000 000 евро. Общие затраты на футболиста сборной Франции в сумме составят € 1 млрд.

Если переезд Килиана в Саудовскую Аравию состоится, то он станет наиболее высокооплачиваемым и дорогим игроком в мире.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close