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«Аль-Наср» предложит «Баварии» 40 млн евро за Мане

Дата публикации: 25-07-2023

«Аль-Наср» планирует подписать Садио Мане, принадлежащего «Баварии». За вингера мюнхенцев боссы саудовского клуба готовы выложить € 40 млн. Информация появилась в «Твиттере» Джеймса Бенджа, представляющего ресурс «CBS».

Журналист уточнил, что в «Аль-Насре» сенегалец будет получать 40 млн евро за вычетом налогов. Для финансирования сделки клуб обратился в Центр передового опыта по покупке игроков при Минспорта страны.

Ранее СМИ писали, что сам 31-летний футболист согласился перебраться в ряды «Аль-Насра».

Трудовые отношения Мане с «Баварией» истекают в 2025 году. В прошлом сезоне в его активе 38 игр за «красных» (12 забитых мячей, 6 голевых пасов).

Transfermarkt.de оценивает сенегальца в 25 миллионов евро.

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