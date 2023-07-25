Миранчук рискует стать игроком резервного состава в «Аталанте»

Дата публикации: 25-07-2023

Будущее Алексея Миранчука в «Аталанте» остается под вопросом. «Calciomercato» утверждает, что если россиянину не удастся найти новую команду до завершения трансферного окна, то в следующем сезоне у него будет минимум игрового времени в клубе из Бергамо.



Миранчуку не удалось впечатлить руководство «Торино», цвета которого он защищал в минувшем сезоне в рамках арендного договора, потому туринцы не станут возвращать его. В «Аталанте» полузащитника не рассматривают в качестве игрока основы. При таких раскладах Алексей рискует провести следующий сезон на скамейке запасных, если у него не получится найти новое место работы.



С «черно-синими» россиянин связан контрактом до лета 2024 года. Ценник на 27-летнего хавбека составляет 12 млн евро (по версии портала «Transfermarkt»).