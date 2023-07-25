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«Динамо» согласовало с «Лацио» переход Захаряна за 14 млн евро

Дата публикации: 25-07-2023

По данным Джанлуки Ди Марцио, «Динамо» договорилось с «Лацио» по трансферу Арсена Захаряна.

Инсайдер информирует, что за переход хавбека римский клуб заплатит 10 000 000 евро. Еще 4 миллиона «бело-голубые» смогут получить посредством бонусных выплат.

Несмотря на договоренность между клубами, трансфер Захаряна может и не состояться. «Лацио» также ведет переговоры по Даити Камаде, который пока остается без клуба. При этом итальянцы смогут подписать лишь одного из легионеров, поскольку в Серии А действует лимит на футболистов, не представляющих страны Евросоюза.

С московским клубом Арсен связан контрактом до следующего лета. В завершившемся сезоне он провел за «Динамо» 37 встреч (5 забитых мячей, 10 голевых передач).

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