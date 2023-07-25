«Аякс» сделал улучшенное предложение «Краснодару» по трансферу Сперцяна

Дата публикации: 25-07-2023

«Аякс» не оставляет попыток подписать Эдуарда Сперцяна, права на которого принадлежат «Краснодару». Амстердамский клуб направил «быкам» новое предложение по хавбеку. Об этом рассказал Грач Хачатрян.



Инсайдер написал в «Twitter», что «Аякс» увеличил начальную сумму выплаты.



Ранее ряд источников сообщали об интересе амстердамцев к Сперцяну. Команда из Нидерландов предлагала за игрока 8,5 млн евро сразу и 2 млн евро бонусными выплатами. Однако «Краснодар» отказался продавать своего воспитанника.



Срок действия контракта Сперцяна с «быками» ограничен летом 2026 года.



В сезоне 2022/2023 на счету 23-летнего футболиста 14 забитых мячей и 14 ассистов в 41 игре за клуб.



Transfermarkt.de оценивает Сперцяна в € 12 млн.