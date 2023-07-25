Зоммер очень близок к переходу в «Интер» из «Баварии»

Дата публикации: 25-07-2023

Швейцарский вратарь Ян Зоммер в шаге от перехода из «Баварии» в «Интер». Контракт с ним будет заключен до лета 2025 года. Об этом утверждает журналист Николо Скира.



Напомним, миланский клуб недавно продал голкипера Андре Онану в «Манчестер Юнайтед» за 52 млн евро. Первым кандидатом на замену камерунца долго считался украинец Анатолий Трубин, однако переговоры с «Шахтёром» шли тяжело.



В итоге, как сообщили итальянские СМИ, «нерадзурри» переключились на 34-летнего Зоммера. Швейцарский футболист, ранее успешно заменивший в «Баварии» травмированного Мануэля Нойера, стал приоритетным выбором для «Интера». Также рассматриваются альтернативные варианты усиления вратарской позиции.



Предварительной договоренности с голкипером «Баварии» итальянский гранд достиг еще в первой декаде июля.



Отметим, что помимо Онаны, летом миланцы также расстались с 39-летним словенцем Самиром Хандановичем.



В минувшем сезоне Зоммер сыграл за «Баварию», куда перешел зимой, 25 матчей во всех турнирах, 8 из них – «на ноль». В составе мюнхенского клуба он стал чемпионом Германии.