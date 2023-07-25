«Вест Хэм» сделал «Челси» официальное предложение по Галлахеру

Дата публикации: 25-07-2023

«Вест Хэм Юнайтед» обратился к «Челси» с официальным предложением по полузащитнику Конору Галлахеру. «Молотобойцы» готовы заплатить за трансфер 23-летнего футболиста около 40 миллионов фунтов.



Синие пока не дали официального ответа. Ожидается, что переговоры между двумя лондонскими клубами пройдут в ближайшие дни.



Еще весной сообщалось, что «Челси» не рассчитывает на восьмерых футболистов. Из озвученного списка команду уже покинули Калиду Кулибали (продан в «Аль-Хиляль»), Мейсон Маунт (перешел в «МЮ»), Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич (пополнили ряды «Милана»), Пьер-Эмерик Обамеянг (перешел в «Марсель»).



Недавно «Вест Хэм» за солидные деньги (называлась сумма в 100-105 млн фунтов) продал в «Арсенал» опорника Деклана Райса. В середине июля сообщалось об интересе «молотобойцев» к защитнику «МЮ» Харри Магуайру.



Конор Галлахер – воспитанник «Челси», до прошлого сезона регулярно сдававшийся в аренду. Начиная с прошлого лета, центральный полузащитник сыграл за «синих» 45 матчей во всех турнирах, забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу.