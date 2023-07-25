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Кейн рассматривает уход в «ПСЖ»

Дата публикации: 25-07-2023

Английский форвард Гарри Кейн, судя по всему, готов уйти в любой клуб, который им интересуется.

Как сообщает «RMC Sport», футболист начал рассматривать вариант с переходом в «ПСЖ». Отмечается, что супруга Кейна уже подыскивает жилье в Париже, а руководство столичного гранда приехало в Англию, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

При этом «Бавария» считает, что 29-летний игрок может использовать интерес парижан, чтобы выбить себе лучшие условия контракта, если «красные» все же договорятся о сумме перехода, а «Тоттенхэм», в свою очередь, уверен, что «Пари Сен-Жермен» готов заплатить им больше, чем немецкий клуб.

В прошлом сезоне Кейн провел в составе «шпор» во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 5 результативных пасов.

Контракт футболиста с лондонцами, которого «Transfermarkt» оценивает в 90 000 000 евро, истекает в 2024 году.

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