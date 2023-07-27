«Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за Кудуса. Игрок оценивается в 46 млн евро

Дата публикации: 27-07-2023

Издание «The Independent» информирует, что интерес к Мохамеду Кудусу, принадлежащему «Аяксу», проявляют 2 лондонские команды.



Подписать хавбека хотят «Челси» и «Арсенал». При этом «аристократы» лидируют в споре за ганца, они готовы предложить за Кудуса больше, чем «пушкари». «Аякс» хочет получить за 22-летнего футболиста 46 млн евро.



В прошлом сезоне в активе атакующего полузащитника 42 встречи в футболке амстердамской команды (18 забитых мячей, 5 результативных передач).



Трудовые отношения Кудуса с «Аяксом» рассчитаны до середины 2025 года. Рыночный ценник на него составляет 40 млн евро (Transfermarkt.de).



«Аякс» выкупил Кудуса у «Нордшелланда» в 2020 году, заплатив за него 9 млн евро.