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«Тоттенхэм» отказался продать Санчеса в «Спартак»

Дата публикации: 27-07-2023

«Спартаку» вряд ли удастся подписать Давинсона Санчеса.

Как пишет «РБК-Спорт», сделка по переходу колумбийца сорвалась. «Тоттенхэм», владеющий правами на защитника, отказался отпускать его в российскую команду в связи с политической ситуацией. В клубе решили последовать рекомендациям британского правительства и АПЛ.

«Красно-белые» были готовы заплатить за футболиста 12 млн евро. Ранее СМИ писали, что сам Санчес не хотел переезжать в московскую команду из-за расизма в России.

Контракт 27-летнего центрбека с «Тоттенхэмом» действует до следующего лета. В минувшем сезоне он выходил на поле в составе «шпор» в 24 матчах, не отметившись результативными действиями.

Ранее из-за политической обстановки «Спартаку» также не удалось подписать Рожерио из «Сассуоло».

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