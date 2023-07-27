«Тоттенхэм» отказался продать Санчеса в «Спартак»

Дата публикации: 27-07-2023

«Спартаку» вряд ли удастся подписать Давинсона Санчеса.



Как пишет «РБК-Спорт», сделка по переходу колумбийца сорвалась. «Тоттенхэм», владеющий правами на защитника, отказался отпускать его в российскую команду в связи с политической ситуацией. В клубе решили последовать рекомендациям британского правительства и АПЛ.



«Красно-белые» были готовы заплатить за футболиста 12 млн евро. Ранее СМИ писали, что сам Санчес не хотел переезжать в московскую команду из-за расизма в России.



Контракт 27-летнего центрбека с «Тоттенхэмом» действует до следующего лета. В минувшем сезоне он выходил на поле в составе «шпор» в 24 матчах, не отметившись результативными действиями.



Ранее из-за политической обстановки «Спартаку» также не удалось подписать Рожерио из «Сассуоло».