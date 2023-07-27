«Ливерпуль» готовит новое предложение по хавбеку «Саутгемптона» Лавиа

Дата публикации: 27-07-2023

Фабрицио Романо сообщил в соцсети, что «Ливерпуль» не оставляет попыток подписать Ромео Лавиа и готовит новое предложение по опорнику «Саутгемптона».



Сам бельгиец дал согласие на переход в стан «мерсисайдцев». Теперь «Ливерпулю» необходимо договориться с «Саутгемптоном» по стоимости трансфера. «Святые» надеются заработать на продаже Лавиа по меньшей мере 58 млн евро. Ранее клуб отклонил стартовое предложение «Ливерпуля» с суммой компенсации в 43 млн евро.



В завершившемся сезоне на счету Ромео 29 встреч в АПЛ, в которых он отметился 1 забитым мячом.



Соглашение Лавиа с «Саутгемптоном» рассчитано до лета 2027 года. Стоимость опорника в соответствии с данными портала «Transfermarkt» равняется 32 000 000 евро.