«Манчестер Сити» готовит рекордный трансфер звездного игрока

Дата публикации: 27-07-2023

«Ман Сити» ведет работу по переходу Йошко Гвардиола.



В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация, что «горожанам» удалось договориться с защитником по условиям контракта. Теперь клубу предстоит согласовать сделку с «Лейпцигом», который не собирается отпускать хорвата за сумму меньше 100 млн евро.



Между тем «Sport Bild» информирует, что «Сити» направил «быкам» улучшенное предложение по Гвардиолу. За 21-летнего футболиста чемпион Англии согласен заплатить 90 млн евро и 10 млн евро в формате бонусных выплат.



Если переход Гвардиола в «Манчестер Сити» состоится, то он окажется наиболее дорогим защитником в мире. В настоящий момент лидерство принадлежит Гарри Магуайру, трансфер которого обошелся «МЮ» в € 87 млн.