Иско подписал однолетний контракт с «Бетисом»

Дата публикации: 27-07-2023

Карьера Иско продолжится в «Бетисе». Информацией поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что экс-полузащитник «Реала» заключил с «Бетисом» соглашение, рассчитанное на 1 сезон. На подписании Иско настаивал Мануэль Пеллегрини, возглавляющий испанскую команду.



До лета 2022 года Иско защищал цвета «Реала», после чего покинул «сливочных» в ранге свободного агента. Первую половину сезона 2022/2023 он отыграл за «Севилью», отметившись 1 забитым мячом и 3 результативными пасами в 19 встречах за клуб. В декабре прошлого года Иско расторг контракт с «Севильей». После этого футболист находился в статусе безработного.



Портал Transfermarkt.de оценивает 31-летнего испанца в 5 млн евро.