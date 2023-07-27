«Зенит» не отпускает Сутормина в ЦСКА из-за нежелания усиливать конкурентов

Дата публикации: 27-07-2023

«СЭ» утверждает, что ЦСКА претендует на Алексея Сутормина. «Армейцы» направили «Зениту» предложение по аренде полузащитника с обязательством выкупа.



Стороны согласовали сделку, но после очной встречи клубов в игре за Суперкубок России петербуржцы решили не отпускать игрока в стан одного из основных конкурентов.



Сам Сутормин хотел бы перейти в ЦСКА, поскольку в «Зените» у него почти нет игровой практики. Помимо этого, хавбек прекрасно знаком с требованиями Владимира Федотова, возглавляющего «красно-синих», по совместной работе в «Оренбурге».



Ранее ресурс «РБ Спорт» писал, что за своего подопечного «Зенит» хочет получить 5,5 млн евро.



В минувшем сезоне хавбек провел за петербуржцев 20 игр (без голевых действий).